Испания
Сегодня 21:45
 

"Барселона" нашла идеальное усиление за 65 миллионов

"Барселона" нашла идеальное усиление за 65 миллионов

"Барселона" определилась с приоритетной целью на трансферном рынке, передают Vesti.kz.

"Барселона" определилась с приоритетной целью на трансферном рынке, передают Vesti.kz.

Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб внимательно следит за центральным защитником "Тоттенхэма" Микки ван де Веном, чей профиль полностью соответствует требованиям главного тренера Ханси Флика.

В спортивном департаменте "сине-гранатовых" считают нидерландца защитником элитного уровня. Ключевыми качествами Ван де Вена называют скорость, физическую мощь и умение играть при высокой линии обороны — одном из базовых элементов системы Флика.

При этом главной проблемой остаётся финансовая сторона вопроса. Рыночная стоимость защитника оценивается примерно в 65 миллионов евро, а "Тоттенхэм" не заинтересован в продаже одного из ключевых игроков. В "Барселоне" понимают, что возможная сделка потребует сложных финансовых решений, однако имя Ван де Вена по-прежнему остаётся среди приоритетных.

Отметим, что в 2023 году "Тоттенхэм" купил Ван де Вена у "Вольфсбурга" за 40 миллионов евро. В карьере игрока также был нидерландский "Волендам". В нынешнем сезоне он сыграл 27 матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.


