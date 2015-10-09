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"Барселона" нашла альтернативу Альваресу в Серии А

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"Барселона" нашла альтернативу Альваресу в Серии А ©Depositphotos/Musiu0

"Барселона" рассматривает 26-летнего форварда "Ювентуса" Душана Влаховича в качестве альтернативы Хулиану Альваресу. Сербский нападающий может достаться каталонцам бесплатно, передают Vesti.kz.

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"Барселона" рассматривает 26-летнего форварда "Ювентуса" Душана Влаховича в качестве альтернативы Хулиану Альваресу. Сербский нападающий может достаться каталонцам бесплатно, передают Vesti.kz.

По данным Fichajes.net, Влахович отказывается продлевать контракт с туринским клубом, который истекает 30 июня. Главной целью "сине-гранатовых" на замену Роберту Левандовски остаётся Альварес, однако трансфер аргентинца осложняется высокой стоимостью и нежеланием "Атлетико" усиливать конкурента.

Переход Влаховича в статусе свободного агента привлекает "Барселону" отсутствием выплат за трансфер. При этом окружение серба запрашивает зарплату в 8 миллионов евро за сезон и подписной бонус в размере 15 миллионов. Каталонский клуб подпишет форварда, если эти требования впишутся в потолок зарплат Ла Лиги, а также в случае продажи Феррана Торреса.

Влахович в минувшем сезоне провёл 23 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 2 ассиста.


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