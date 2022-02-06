"Барселона" в меньшинстве обыграла "Атлетико" и вошла в зону Лиги чемпионов

"Барселона" одержала победу над мадридским "Атлетико" в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в столице Каталонии завершилась со счетом 4:2. В составе победителей отличились Жорди Альба (10-я минута), Гави (21), Рональд Араухо (43) и Дани Алвес (49). У гостей мячи забили Янник Карраско (8) и Луис Суарес (58).

Причем на 69-й минуте прямую красную карточку получил Дани Алвес. А до этого бразилец отметился не только голом, но и ассистом.

"Барселона", набравшая 38 очков, обошла "Атлетико" (36 баллов) и поднялась на четвертое место в турнирной таблице, которое дает право на участие в Лиге чемпионов.

В следующем туре "Барселона" 13 февраля на выезде сыграет с "Эспаньолом", а "Атлетико" днем раньше примет "Хетафе".