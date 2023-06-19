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"Барселона"? Капитан "Манчестер Сити" определился с новым клубом

"Барселона"? Капитан "Манчестер Сити" определился с новым клубом
©twitter.com/IlkayGuendogan

"Барселона" получила положительные сообщения от агента полузащитника "Манчестер Сити" Илкая Гюндогана. Сообщается, что немецкий футболист рассматривает предложение каталонского клуба, передает корреспондент Vesti.kz.

По данным издания Mundo Deportivo контракт немецкого полузащитника с "Манчестер Сити" истекает 30 июня, и во вторник он запросил время у "Барселоны", чтобы обдумать свое окончательное решение.

К концу вчерашнего дня агент Гюндогана отправил сообщение руководству "сине-гранатовых", в котором говорилось о том, что хавбек склоняется к переходу в "Барселону". Окончательное соглашение пока не подтверждено.

"Манчестер Сити" не прекращает попыток удержать игрока, который сделал значительный вклад в успехи команды в сезоне 2022/23, и пытается продлить контракт с Гюндоганом. Также "Арсенал" из Лондона проявляет интерес к полузащитнику, но на данный момент переход в "Барселону" кажется наиболее вероятным вариантом.

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Метки:
Барселона Манчестер Сити Футбольные трансферы

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