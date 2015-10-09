37-летний польский нападающий Роберт Левандовски покинул "Барселону" по окончании сезона-2025/26, сообщают Vesti.kz.
По данным The Touchline, в каталонском клубе уже начали сожалеть о расставании с форвардом. Ещё в мае руководство "Барселоны" было уверено, что без проблем подпишет нового центрфорварда, однако попытки заполучить Хулиана Альвареса и Жоао Педро оказались куда сложнее, чем ожидалось.
Левандовски защищал цвета "Барселоны" с 2022 по 2026 год, проведя за клуб 193 матча, в которых отметился 120 голами и 24 результативными передачами.
Ожидается, что польский бомбардир продолжит карьеру в МЛС. Главным претендентом на его подписание называется "Чикаго Файр".
🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Barcelona are starting to regret the decision to let Robert Lewandowski leave this summer.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 19, 2026
Back in May, the club thought signing a replacement was more feasible.
Their pursuit of Julian Alvarez or Joao Pedro has been more difficult than initially… pic.twitter.com/kBr95Km23V
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