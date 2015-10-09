"Барселона" хочет расторгнуть контракт с игроком топ-сборной

Защитник сборной Франции Клеман Лангле может расторгнуть контракт с "Барселоной" ради перехода в "Атлетико", передают Vesti.kz.

Защитник Клеман Лангле ведёт переговоры с "Барселоной" о досрочном расторжении контракта, срок действия которого истекает через два года. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Минувший сезон француз провёл на правах аренды в "Атлетико Мадрид", где остался доволен условиями и теперь хочет продолжить карьеру в команде Диего Симеоне. Однако "Атлетико" не намерен платить за трансфер и не готов полностью покрыть высокую зарплату игрока.

Лангле зарабатывает около 8 миллионов евро в год в "Барселоне", и для перехода он готов пойти на уступки и отказаться от части выплат. Со своей стороны, каталонский клуб рассматривает возможность взять на себя часть его зарплаты, чтобы соблюсти требования финансового фэйр-плей.