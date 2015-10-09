Каталонская "Барселона" рассматривает возможность подписания бразильского защитника севильского "Бетиса" Натана в зимнее трансферное окно, однако высокая стоимость футболиста может помешать "сине-гранатовым", передают Vesti.kz.

Каталонцы ищут левоногого центрального защитника

По информации El Nacional, испанский клуб оценивает бразильца примерно в 30 миллионов евро. Натан — левоногий защитник, который преимущественно действует на левом фланге центра обороны. Именно такого исполнителя хочет видеть в команде главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик.

Впрочем, запрашиваемая сумма выглядит довольно высокой для "Барселоны", особенно с учётом того, что 25-летний футболист пока даже не получал вызовов в национальную сборную Бразилии. Поэтому "сине-гранатовые" могут рассмотреть вариант с арендой, предусматривающей опцию последующего выкупа.

Натан Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

"Барселона" может расстаться с Бальде ради Натана

Клуб намерен укрепить оборону, не выходя за рамки имеющегося бюджета. Одним из способов освободить средства может стать уход испанского крайнего защитника Алехандро Бальде — как на правах аренды, так и на постоянной основе.

Натан выступает за "Реал Бетис" с 2024 года, когда перешёл из "Наполи" на правах аренды. В 2025 году севильский клуб выкупил права на бразильца у итальянской команды за девять миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник провёл 16 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

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