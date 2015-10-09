"Барселона" готова продать таланта за миллиард евро: есть два покупателя

Каталонская "Барселона" определилась с будущим в команде атакующего полузащитника Фермина Лопеса, передают Vesti.kz.

"Барселона" установила ценник на Фермина Лопеса

По информации Caught Offside, "сине-гранатовые" рассматривают предложения по 23-летнему испанцу.

Отмечается, что "Барселона" не планирует продавать футболиста, однако из-за финансовых проблем готова расстаться с ним за сумму около 100 миллионов евро.

Два гранда на радаре

Интерес к игроку проявляют лондонский "Челси" и "Пари Сен-Жермен". Сообщается, что парижская команда готовит официальное предложение по трансферу.

При этом летом 2025 года Лопес отклонил вариант с переходом в "Челси", решив остаться в "Барселоне". В феврале заключил новый контракт с "сине-гранатовыми" до 2031 года с отступными в 1 миллиард евро.

Статистика и достижения

Фермин Лопес выступает за "Барселону" с 2023 года. За это время он провёл 148 встреч, забил 37 мячей и отдал 32 ассиста. В составе "сине-гранатовых" он завоевал пять трофеев, в том числе дважды выиграл чемпионат Испании.

В текущем сезоне чемпионата Испании Лопес принял участие в девяти играх, забил четыре гола и отдал три передачи. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 110 миллионов евро.

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