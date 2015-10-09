Каталонская "Барселона" достигла договорённости о продлении соглашений с двумя испанскими воспитанниками - полузащитником Марком Берналем и латералем Брайаном Фариньясом, передают Vesti.kz.

Берналь и Фариньяс останутся в "Барселоне" до 2031 года

По информации Mundo Deportivo, оба игрока подпишут новые контракты, рассчитанные до 2031 года. Официально о продлении соглашений клуб планирует объявить на следующей неделе.

После завершения этих переговоров руководство "сине-гранатовых" переключится на продление контракта с испанским защитником Жераром Мартином.

Статистика игроков в текущем сезоне

В текущем сезоне 19-летним Берналь сыграл в 14 матчах "Барселоны" во всех турнирах и отличился двумя результативными передачами.

На счету 20-летнего Фариньяса три игры за каталонцев.

После 12 туров Ла Лиги команда Ханса-Дитера Флика занимает первое место в турнирной таблице, набрав 33 очка.

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