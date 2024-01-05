"Барселона" на 93-й минуте вырвала победу у середняка Ла Лиги

"Барселона" обыграла "Лас-Пальмас" в матче 19-го тура чемпионата Испании, сообщают Vesti.kz.

Встреча на поле соперника "сине-гранатовых" завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 12-й минуте Мунир Эль-Хаддари вывел "Лас-Пальмас" вперед. На 55-й Ферран Торрес восстановил равновесие, а победу "Барселоне" в добавленное время (93 минута) принес Илкай Гюндоган, реализовавший пенальти.

"Сине-гранатовые", набрав 41 очко, завершили первый круг Ла Лиги на третьем месте. У "Реала" и "Жироны" по 48 баллов.