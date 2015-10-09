6-кратный победитель ЛЧ принял решение по трансферу звезду "Барселоны"

Мюнхенская "Бавария" приняла решение по потенциальному трансферу защитника "Барселоны" Жюля Кунде, передают Vesti.kz.

Ранее появилась информация, что представители 35-кратного чемпиона Германии провели переговоры с окружением 27-летнего французского футболиста, чтобы узнать его текущую ситуацию и возможные условия потенциального перехода.

Однако по данным журналиста Флориана Плеттенберга, "Бавария" не интересуется Кунде. В "Баварии" считают француза топ-игроком, однако он не является трансферной целью 6-кратного победителя Лиги чемппионов на данном этапе.

Напомним, Кунде перешёл в "Барселону" из "Севильи" в 2022 году за 50 миллионов евро. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2030 года.

В сезоне-2025/26 защитник провёл за "сине-гранатовых" 47 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кунде в 60 миллионов евро.

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