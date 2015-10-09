Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 22:05
 

6-кратный победитель ЛЧ принял решение по трансферу звезду "Барселоны"

  Комментарии

Поделиться
6-кратный победитель ЛЧ принял решение по трансферу звезду "Барселоны" ©depositphotos.com/mrogowski_photography

Мюнхенская "Бавария" приняла решение по потенциальному трансферу защитника "Барселоны" Жюля Кунде, передают Vesti.kz.

Поделиться

Мюнхенская "Бавария" приняла решение по потенциальному трансферу защитника "Барселоны" Жюля Кунде, передают Vesti.kz.

Ранее появилась информация, что представители 35-кратного чемпиона Германии провели переговоры с окружением 27-летнего французского футболиста, чтобы узнать его текущую ситуацию и возможные условия потенциального перехода.

Однако по данным журналиста Флориана Плеттенберга, "Бавария" не интересуется Кунде. В "Баварии" считают француза топ-игроком, однако он не является трансферной целью 6-кратного победителя Лиги чемппионов на данном этапе.

Напомним, Кунде перешёл в "Барселону" из "Севильи" в 2022 году за 50 миллионов евро. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2030 года.

В сезоне-2025/26 защитник провёл за "сине-гранатовых" 47 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кунде в 60 миллионов евро.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   США, Арлингтон   •   1/2 финала, мужчины
15 июля 00:00   •   не начат
Франция
Франция
- : -
Испания
Испания
Кто победит в основное время?
Франция
Ничья
Испания
Проголосовало 2603 человек

Реклама

Живи спортом!