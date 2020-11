Месси пнул мяч в судью, но промазал и получил только желтую

В матче восьмого тура чемпионата Испании между "Алавесом" и "Барселоной", который завершился вничью со счетом 1:1, Лионель Месси пнул мяч в сторону судьи, сообщает "Спорт-Экспресс".

Капитан "Барселоны" сделал это на 39-й минуте и получил желтую карточку. Он пнул мяч в сторону арбитра Алехандро Хосе Эрнандеса. Аргентинец был недоволен тем, что судья не наказал футболиста "Алавеса" за фол.

Это вторая желтая карточка Месси за три последних матча. В седьмом туре Ла Лиги с "Реалом" (1:3) капитан каталонцев также был предупрежден.

Напомним, "Барселона" выдала худший старт в чемпионате Испании по футболу за 18 лет.

