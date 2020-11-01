"Барселона" выдала худший старт в чемпионате Испании за 18 лет

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"Барселона" выдала худший старт в чемпионате Испании по футболу за 18 лет, сообщает "Чемпионат".
В матче восьмого тура чемпионата Испании "Барселона" играла на выезде с "Алавесом" и сыграла вничью - 1:1.
Счет открыли хозяева на 31-й минуте. Жерар Пике неудачно отдал на Нето, который вместо выноса попытался обработать мяч, но тут же нарвался на отбор Луиса Риохи, а тот уже легко расстрелял пустые ворота каталонцев. "Барселона" смогла отыграться на 64-й минуте после гола Антуана Гризманна.
Таким образом, сине-гранатовые набрали восемь очков в шести турах чемпионата Испании и располагаются на 12-м месте. Как сообщается в твиттере Gracenote Live, "Барселона" показала худший старт в Примере за последние 18 лет. Команда набрала не более восьми очков после шести матчей Ла Лиги впервые с сезона 2002/03, когда команду возглавлял Луи ван Гал.
В следующем туре "Барселона" встретится с "Бетисом".
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