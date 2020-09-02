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Месси согласовал контракт с "Манчестер Сити" на 700 миллионов евро

Аргентинцу также предложили долю в клубе.

Месси согласовал контракт с "Манчестер Сити" на 700 миллионов евро
Лионель Месси. Фото: ФК "Барселона"
Новости спорта Футбол Испания
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Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси договорился об условиях личного контракта с английским "Манчестер Сити", утверждает Daily Record.

По данным источника, стороны согласовали пятилетнее соглашение на общую сумму 700 миллионов евро. Футболисту предложили долю в компании City Football Group, которая управляет "Манчестер Сити", в качестве частичной оплаты.

Впрочем, существуют сложности, связанные с оценкой стоимости этой компании, поэтому аргентинец может предпочесть вознаграждение деньгами.

Месси намерен покинуть "Барселону" и не собирается готовиться к сезону в составе "сине-гранатовых". В клубе, в свою очередь, надеются, что аргентинец изменит решение и присоединится к партнерам.

"Барселона" выставила цену на Месси

Желание покинуть "Барселону" Месси выразил после разгрома от "Баварии" (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов. В минувшем сезоне каталонцы остались без трофеев. Аргентинец сыграл в 44 матчах, забил 31 гол и сделал 26 результативных передач.

Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. Он десять раз становился чемпионом Испании, шесть раз выигрывал Кубок страны и четыре раза - Лигу чемпионов. Аргентинец является шестикратным обладателем "Золотого мяча".

 

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Метки:
Месси Лионель Барселона Манчестер Сити

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