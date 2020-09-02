Месси согласовал контракт с "Манчестер Сити" на 700 миллионов евро

Нападающий каталонской "Барселоны"
и сборной Аргентины Лионель Месси
договорился об условиях личного контракта с английским "Манчестер Сити"
, утверждает Daily Record.
По данным источника, стороны согласовали пятилетнее соглашение на общую сумму 700 миллионов евро. Футболисту предложили долю в компании City Football Group, которая управляет "Манчестер Сити", в качестве частичной оплаты.
Впрочем, существуют сложности, связанные с оценкой стоимости этой компании, поэтому аргентинец может предпочесть вознаграждение деньгами.
Месси намерен покинуть "Барселону" и не собирается готовиться к сезону в составе "сине-гранатовых". В клубе, в свою очередь, надеются, что аргентинец изменит решение и присоединится к партнерам.
"Барселона" выставила цену на Месси
Желание покинуть "Барселону" Месси выразил после разгрома от "Баварии" (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов. В минувшем сезоне каталонцы остались без трофеев. Аргентинец сыграл в 44 матчах, забил 31 гол и сделал 26 результативных передач.
Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. Он десять раз становился чемпионом Испании, шесть раз выигрывал Кубок страны и четыре раза - Лигу чемпионов. Аргентинец является шестикратным обладателем "Золотого мяча".
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