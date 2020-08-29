"Ювентус" провел переговоры с отцом Месси

Представители "Ювентуса"
контактировали с отцом Лионеля Месси
по поводу возможного трансфера аргентинского футболиста в туринский клуб, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Football Italia и на L'Equipe.
Отмечается, что итальянцы провели переговоры с Хорхе Месси, который недавно приобрел жилье в Милане.
Ранее СМИ сообщали, что в туринском клубе хотят создать связку Месси - Криштиану Роналду.
На днях появилась информация, что аргентинский нападающий сообщил "Барселоне"
о желании расторгнуть действующий контракт. При этом Месси видит
свое будущее в английском клубе "Манчестер Сити".
Кроме того, по данным AS, спортивный директор французского "Пари Сен-Жермен" Леонардо связывался с ближайшим окружением Месси.
В то же время президент каталонского клуба Жозеп Мария Бартомеу делает все, чтобы сохранить звездного игрока в команде, и ради этого даже готов подать в отставку
.
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