Президент "Барселоны" выдвинул требование для своей отставки

Президент "Барселоны"
Жозеп Мария Бартомеу готов сделать все возможное, чтобы удержать в команде Лионеля Месси
, а именно подать в отставку, сообщает Diario Sport со ссылкой на TV3.
Бартомеу покинет свой пост, если аргентинец публично объявит, что продолжит карьеру в каталонском клубе.
Ранее отмечалось, что Месси решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона.
Заполучить звездного игрока "сине-гранатовых" пытаются "Интер", "Ювентус", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", который уже определил
трех игроков для обмена на аргентинского нападающего.
Месси - воспитанник "Барселоны", лучший бомбардир в истории команды. В ее составе четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
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