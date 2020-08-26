Футболисты "Барселоны" были в курсе о решении Месси покинуть команду

Журналист ESPN Жорди Бланко
в Twitter рассказал, что решение 33-летнего аргентинского нападающего Лионеля Месси
покинуть "Барселону"
не стало неожиданностью для его одноклубников, сообщает "Чемпионат"
.
Как утверждает источник, по окончании встречи с "Баварией" (2:8) в полуфинале Лиги чемпионов одноклубники Месси знали о его решении напрямую. Они не знали крайних сроков, которые Лионель собирался использовать, но были в курсе о его намерении уйти.
Месси решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона.
Впрочем, каталонский клуб не собирается отпускать футболиста меньше чем за 700 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве отступных.
В минувшем сезоне Месси принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 забитого мяча и 26 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
Форвард - воспитанник "Барселоны", лучший бомбардир в истории клуба. В составе каталонцев четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.
Ранее испанские СМИ сообщили
о причинах ухода аргентинца из команды. На покупку нападающего претендуют
три европейских гранда - "Пари Сен-Жермен", "Ювентус" и "Интер".
Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также самыми крутыми матчами и голами прямо в своем телефоне