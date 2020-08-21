Месси сообщил новому тренеру о своем будущем в "Барселоне"

Футболист "Барселоны" Лионель Месси
рассказал новому главному тренеру Рональду Куману
, что на данный момент не видит для себя "ясного будущего" в клубе, сообщает РИА Новости
со ссылкой на радиостанцию RAC1.
Игрок отметил, что недоволен ситуацией в клубе после поражения со счетом 2:8 от немецкой "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов и сейчас больше видит себя вне "Барселоны", чем в команде.
Сообщается, что аргентинец осознает трудности, с которыми ему придется столкнуться в случае ухода, учитывая его нынешний контракт с "Барселоной" до лета 2021 года. Куман на встрече рассказал Месси о своей стратегии в "Барселоне".
В клубе сообщили, что у 33-летнего Месси действующий контракт и они не хотят давать оценки встрече игрока с Куманом.
Отметим, что 57-летний Куман возглавил
каталонский клуб 19 августа - тренер подписал двухлетний контракт. В качестве футболиста он выступал за клуб с 1989 по 1995 год, а в 1998 и 1999-м работал ассистентом.
В "Барселоне" Куман сменил 61-летнего Кике Сетьена, которого уволили
после крупного поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов.
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