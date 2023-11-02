24 гола на двоих забили клубы в Кубке Испании по футболу

В Кубке Испании по футболу состоялись матчи первого раунда, где борьбу вступили сразу 16 клубов Примеры, сообщают Vesti.kz. На этой стадии участвует также ряд команд из низших лиг.

Так, "Хетафе" разгромил клуб шестого по уровню дивизиона "Тардьента" со счетом 12:0. В составе победителей хет-триком в составе отметился хавбек Оскар Родригес. Дубли сделали Мэйсон Гринвуд и Борха Майораль. Еще пять футболистов забили по одному мячу.

В другой матче "Бетис" также нанес разгромное поражение клубу шестого дивизиона "Эрнан Кортес" - 12:1. У победителей покер сделал Виллиан Жозе, Родри Санчес оформил хет-трик, а Абде Эззалзули записал на свой счет дубль. Еще три игрока забили по одному голу.