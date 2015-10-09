Марокканский нападающий "Расинга" из Сантандера Яссир Забири впечатляет результативностью в чемпионате Испании. Он забил уже 11 голов в 13 матчах Ла Лиги, повторив достижение пятикратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

Забири повторил достижения звезд мирового футбола

Как сообщает Tribuna, 21-летний марокканец сравнялся по количеству голов на аналогичном этапе выступлений в Ла Лиге с легендарным португальским форвардом, а также с экс-нападающим сборной Швеции Златаном Ибрагимовичем и английским полузащитником мадридского "Реала" Джудом Беллингемом.

Забири продолжил свою голевую серию в матче 13-го тура, в котором "Расинг" сенсационно обыграл баскский "Реал Сосьедад" со счётом 3:2. Марокканский форвард оформил дубль, забив два мяча с разницей всего в 112 секунд.

🇲🇦🔥 𝐘𝐀𝐒𝐒𝐈𝐑 𝐙𝐀𝐁𝐈𝐑𝐈 (𝟐𝟏) 𝐈𝐒 𝐎𝐍 𝐅𝐈𝐑𝐄! 🤯 A stunning 𝐓𝐖𝐎-𝐌𝐈𝐍𝐔𝐓𝐄 𝐁𝐑𝐀𝐂𝐄 takes the Moroccan wonderkid to 11 GOALS IN JUST 13 LEAGUE MATCHES! https://t.co/ojqVwn2H7y — Rising Stars XI (@RisingStarXI) November 22, 2026

Статистика и контракт нападающего

При этом в дебютном сезоне чемпионата Испании по результативности его опережали лишь аргентинец Кристиан Вьери, поляк Роберт Левандовски, а также бразильцы Роналдо Назарио и Ромарио.

Забири выступает за "Расинг Сантандер" на правах аренды из французского "Ренна". Соглашение не предусматривает опцию выкупа.

В 13 матчах чемпионата Испании 21-летний нападающий забил 11 голов и отдал одну результативную передачу. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 20 миллионов евро.

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