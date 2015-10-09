Миланский "Интер" планирует продлить контракт с защитником Алессандро Бастони, несмотря на интерес к футболисту со стороны "Барселоны", сообщают Vesti.kz со ссылкой на итальянского инсайдера Николо Скиру.

Несмотря на слухи, переговоры о переходе Бастони в "Челси" или "Барселону" не ведутся. "Интер" хочет сохранить защитника и готов предложить ему новый контракт, а сам футболист намерен остаться в Милане.

По информации источника, действующие чемпионы Серии A собираются совершить пролонгацию соглашения с игроком, которое рассчитано до конца июня 2028 года.

При этом ранее неофициальные источники утверждали, что Бастони недоволен условиями нового контракта и готов к переходу в стан "сине-гранатовых".

Бастони защищает цвета 21-кратного чемпиона Италии с лета 2017 года. По оценке Transfermarkt, стоимость защитника составляет 65 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Серии А итальянец провёл десять матчей, забил один гол и отметился двумя результативными передачами.

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