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Алексей Полторанин возвращается через 4 года после допинг-скандала. Именитые лыжники против

Алексей Полторанин возвращается через 4 года после допинг-скандала. Именитые лыжники против
©instagram.com/polto1

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин, который попался на допинге на чемпионате мира 2019 года в Зеефельде, намерен возобновить карьеру после дисквалификации, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Срок его четырехлетней дисквалификации за кровяной допинг истекает 1 марта.

"Один из самых ненавистных лыжников в мире возвращается и, возможно, скоро уже будет на Кубке мира", - приводит слова программного директора Viaplay Питера Йидэ Expressen.

На ЧМ-2019 также на допинге были пойманы австрийцы Макс Хауке и Доминик Бальдауф, а также эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв.

При этом другие именитые лыжники не обрадовались возвращению Полторанина.

"Звучит не очень", - сказал известный шведский лыжник Йенс Бурман.

"Мы считаем, то, что он сделал, неправильно", - отметил другой швед Калле Хальварссон.

"Если бы я решал, его бы никогда больше не допустили к соревнованиям. Я не понимаю, почему он вообще хочет вернуться. У него не будет шанса заявить о себе на чемпионате мира", - рассказал легенда норвежского лыжного спорта Петтер Нортуг.

Алексей Полторанин официально дисквалифицирован за допинг

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Метки:
Полторанин Алексей Допинг

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