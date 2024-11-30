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В России отреагировали на успехи натурализованной спортсменки из сборной Казахстана

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В России отреагировали на успехи натурализованной спортсменки из сборной Казахстана ©olympic.kz

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев высказал свое мнение о дебюте чемпионки России Кристины Силаевой за сборную Казахстана, передают Vesti.kz

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Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев высказал свое мнение о дебюте чемпионки России Кристины Силаевой за сборную Казахстана, передают Vesti.kz

Силаева стала бронзовым призером чемпионата четырех континентов в составе сборной Казахстана (командный спринт). Это ее дебютный сезон за новую команду на международном уровне.

"Мы ее отпустили с миром. Решение исполкома Союза конькобежцев России подтверждает, что у нас нет камня за пазухой и мы желаем успехов всем нашим спортсменам, за кого бы они ни выступали, ведь всё‑таки они родились, выросли в России", — сказал Гуляев "Матч ТВ".

23-летняя Силаева ранее являлась чемпионкой России на дистанции 500 м. 

Казахстан Россия конькобежный спорт конькобежцы

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