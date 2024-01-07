Российская шорт-трекистка скончалась в возрасте 20 лет

Союз конькобежцев России сообщил у себя в соцсетях, что в возрасте 20 лет умерла шорт-трекистка Анастасия Середа, передают Vesti.kz.

"Большую утрату понесла конькобежная семья - не стало Анастасии Середы. Выражаем соболезнования ее родным и близким. Светлая память", - говорится в посте.

Причина смерти спортсменки не называется.

Середа - воспитанница спортивной школы олимпийского резерва по шорт-треку. Успела показать хорошие результаты: в 2022 году одержала победу на Кубке России в составе эстафетной команды.