Казахстанец завоевал бронзу на этапе Кубка мира по шорт-треку

Казахстанец Денис Никиша стал бронзовым призером этапа Кубка мира по шорт-треку в Пекине (Китай), передают Vesti.kz.

На дистанции 500 метров он показал результат 40.876 секунды и занял второе место. Первые два места заняли шорт-трекисты из Венгрии - Шаолин Сандор и Джон Генри Крюгер.

Напомним, эта медаль стала второй в копилке Казахстана. Также серебро на дистанции 1500 метров завоевал Адиль Галиахметов.

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