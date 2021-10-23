Казахстанец завоевал серебро на этапе Кубка мира по шорт-треку

Казахстанец Адиль Галиахметов стал серебряным призером этапа Кубка мира по шорт-треку в Пекине (Китай), передает Olympic.kz.
Он занял второе место в соревнованиях на дистанции 1500 метров. Галиахметов пробежал дистанцию за две минуты и 18.680 секунды.
Победителем забега стал Семен Елистратов из России. Представитель Китая Ан Кай замкнул тройку лидеров.
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