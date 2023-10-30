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Казахстан завоевал медаль на этапе Кубка мира по шорт-треку

Казахстан завоевал медаль на этапе Кубка мира по шорт-треку
©Кадр из видео

Мужская сборная Казахстана по шорт-треку выиграла бронзу на этапе Кубка мира в канадском Монреале, сообщают Vesti.kz.

Команда вошла в призовую тройку в эстафете на 5000 метров. За нее выступили Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Еркебулан Шамуханов и Мерсаид Жаксыбаев.

Первое место в этой дисциплине занял Китай, второе - Канада.

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Метки:
шорт-трек Никиша Денис Галиахметов Адиль

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