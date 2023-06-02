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"Зря поверила шалу". Пострадавшая по делу сына Турлыханова готовит заявление в Антикор

"Зря поверила шалу". Пострадавшая по делу сына Турлыханова готовит заявление в Антикор
©instagram.com/osa_news_vko/pro.pravo.kz

Юрист Анна Чернова, пострадавшая в драке с сыном (Нурасыл) известного в прошлом казахстанского борца Даулета Турлыханова, сделала новое заявление, передают Vesti.kz.

У себя в соцсетях она отметила, что в деле с сыном Турлыханова начались чудеса:

"Видимо, ждали пока все утихнет. Готовлю заявление в Антикор. Наверное, сложно держать слово "пусть все будет по закону, я вмешиваться не буду". Я, конечно, дура наивная, поверила шалу, но вижу, что зря".

По ее словам, дело должно было еще в апреле зайти в суд, но сегодня уже июнь и все никак.

"С ними все так носятся, опекают, переживают за них, а мы... Нас можно бить, причинять вред здоровью и с довольными физиономиями продолжать светить сверху будто это норма? 

Все боятся, лебезят, в обмороке "там просто такая фамилия"... Какая такая?!

Надоели эти саке баке, вездеходы до одури!", - добавила она.

Напомним, инцидент произошел в феврале в Алматы. Пострадавшими оказались Анна и ее супруг Олег Чернов. В ходе конфликта Нурасыл Турлыханов избил свою девушку и супругов, пытавшихся вступиться за нее. Дело получило общественный резонанс. В отношении сына Турлыханова было заведено дело.

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