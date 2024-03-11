Спортивный функционер избежал тюрьмы в Казахстане после коррупционного скандала

Экс-руководитель Дирекции развития спорта по олимпийским видам спорта (ДРС) Багдат Данияров и его бывший заместитель Толеген Нурманулы отпущены на свободу в зале суда, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

В декабре 2023 года Данияров и Нурманулы были признаны виновными судом первой инстанции и получили семь лет лишения свободы. Тогда суд установил, что в 2020 году Данияров заключил фиктивный договор и присвоил 6,4 миллиона тенге. В период с января 2021 года по декабрь 2022 года при пособничестве Нурманулы он также присвоил 46,1 миллиона тенге.

Также в суде установили, что в тот же период Данияров с помощью Нурманулы по фиктивным инвойсам и другим документам присвоил 433 тысячи за командировку в Ташкент, 2 миллиона тенге - за участие в семинарах в Батуми (Грузия) и 7,6 миллиона тенге - за проведение тренировочных сборов в Кызылорде.

"В январе 2023 года Багдат Данияров получил взятку за согласование финансирования на поездку спортсменов и тренеров на международные турниры в размере 4 миллионов тенге", - говорится в материалах суда.

Адвокаты Нурманулы посчитали, что вина не доказана, а в его действиях отсутствует умысел на незаконное обогащение. По их мнению, осужденный не имел корыстной цели и действовал в интересах Даниярова.

Тем не менее суд первой инстанции назначил обоим подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок семь лет согласно части четвертой статьи 189 УК - "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества группой лиц в особо крупном размере".

Позднее адвокаты подсудимых подали апелляцию, которая завершилась изменением приговора суда первой инстанции. Тюремный срок был заменен ограничением свободы на тот же период, без права менять место жительства, посещать увеселительные заведения и выезжать в другие местности без уведомления службы пробации.

"В качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств обоснованно признаны чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении малолетних детей. Отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств не имеется", - сообщается в постановлении судебной коллегии по уголовным делам суда города Астаны.

В документе подчеркивается, что подсудимые полностью возместили причиненный преступлением ущерб, что подтверждается письмом ГУ "Управление физической культуры и спорта Астаны" и квитанциями об оплате имущественного ущерба и суммы взятки в 4 миллиона тенге в доход государства.