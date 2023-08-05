Испанский клуб принял жесткое решение по футболисту, осужденному за изнасилование

Форвард Санти Мина, который был осужден за изнасилование, оказался без команды после того, как руководство испанской "Сельты", за которую он выступал, приняло одностороннее решение расторгнуть контракт, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"После тщательного анализа различных доступных правовых альтернатив, "Сельта" приняла твердое решение в одностороннем порядке расторгнуть трудовой договор с игроком Санти Мина. Это решение, получившее поддержку Ла Лиги, несомненно, подтверждает первоначальную позицию клуба, поскольку с самого первого дня мы подчеркивали, что ценности клуба превыше всего и что клуб будет защищать их до последнего", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что 4 мая 2022 года 26-летний Мина был приговорен судом Альмерии к четырем годам тюрьмы за совершение сексуального насилия в отношении девушки в 2017 году.

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