Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle Таблица трансферов КПЛ
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Около спорта Скандалы
Комментарии

Испанский клуб принял жесткое решение по футболисту, осужденному за изнасилование

Испанский клуб принял жесткое решение по футболисту, осужденному за изнасилование
©instagram.com/santimina7/

Форвард Санти Мина, который был осужден за изнасилование, оказался без команды после того, как руководство испанской "Сельты", за которую он выступал, приняло одностороннее решение расторгнуть контракт, сообщает корреспондент Vesti.kz

"После тщательного анализа различных доступных правовых альтернатив, "Сельта" приняла твердое решение в одностороннем порядке расторгнуть трудовой договор с игроком Санти Мина.

Это решение, получившее поддержку Ла Лиги, несомненно, подтверждает первоначальную позицию клуба, поскольку с самого первого дня мы подчеркивали, что ценности клуба превыше всего и что клуб будет защищать их до последнего", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что 4 мая 2022 года 26-летний Мина был приговорен судом Альмерии к четырем годам тюрьмы за совершение сексуального насилия в отношении девушки в 2017 году.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Изнасилование

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 01:10
Скандалы
©instagram.com/santimina7/ Испанский клуб принял жесткое решение по футболисту, осужденному за изнасилование
1 августа, 15:53
Скандалы
©Vesti.kz, Турар Казангапов Скандал с Шуменовым: как наказаны полицейские, отпустившие боксера
28 июля, 13:08
Скандалы
©Кадр из видео Появились подробности массовой драки с польскими фанатами в Шымкенте
24 июля, 19:43
Скандалы
©boxingscene.com Какой срок грозит Шуменову за побег. Мнение юриста
24 июля, 10:45
Скандалы
©Tengrinews.kz / Турар Казангапов Пострадавшая по делу сына Турлыханова прокомментировала "бегство" Бейбута Шуменова
15 июля, 13:30
Скандалы
©Vesti.kz, Турар Казангапов Супруга Шуменова выступила с заявлением и обратилась в посольство США
14 июля, 10:29
Скандалы
©Кадр из видео В Кыргызстане официально высказались об избиении их гражданина казахстанским боксером
13 июля, 12:00
Скандалы
©Кадр из видео Бейбуту Шуменову "приписали" еще одну статью за избиение мужчины с ребенком
13 июля, 09:26
Скандалы
©boxingscene.com Какой срок грозит Бейбуту Шуменову за избиение мужчины с ребенком в ТРЦ Астаны
12 июля, 13:51
Скандалы
©boxingscene.com Бейбут Шуменов назвал причину драки в ТРЦ Астаны и раскрыл подробности
12 июля, 13:00
Скандалы
©boxingscene.com В США отреагировали на скандал Шуменова: боксер избил мужчину с ребенком
12 июля, 11:49
Скандалы
©Showtime В МВД сделали заявление по видео драки с Бейбутом Шуменовым
12 июля, 10:15
Скандалы
©Кадр из видео Пострадавшая по делу сына Турлыханова отреагировала на скандал с Бейбутом Шуменовым
11 июля, 20:49
Скандалы
©Showtime Бейбут Шуменов угодил в скандал: избил мужчину с ребенком на руках в ТРЦ в Астане
5 июля, 16:23
Скандалы
©twitter.com/TheNotoriousMMA Экс-чемпион UFC потроллил Макгрегора из-за дела об изнасиловании
5 июля, 13:04
Скандалы
©Кадр из видео Сына Даулета Турлыханова арестовали
4 июля, 22:53
Скандалы
©instagram.com/daulet_bolatuly_turlykhanov/pro.pravo.kz Юрист отреагировала на заявление Турлыханова по скандалу с сыном
4 июля, 21:10
Скандалы
©facebook.com/turlykhanovdauletbolatovich Турлыханов прокомментировал "побег" сына из части и сделал заявление
3 июля, 22:50
Скандалы
©tengrinews.kz Сын Турлыханова вернулся в воинскую часть - источник
3 июля, 21:53
Скандалы
©Кадр из видео "Он должен быть арестован". Юрист - о побеге сына Турлыханова из воинской части
3 июля, 13:27
Скандалы
©Кадр из видео Сын Турлыханова сбежал из воинской части - юрист
2 июня, 11:30
Скандалы
©instagram.com/osa_news_vko/pro.pravo.kz "Зря поверила шалу". Пострадавшая по делу сына Турлыханова готовит заявление в Антикор
3 апреля, 15:33
Скандалы
©instagram.com/daulet_bolatuly_turlykhanov/pro.pravo.kz Пострадавшая по делу сына Турлыханова заинтриговала новым заявлением
25 сентября 2022, 20:14
Скандалы
©fenixforinteriors.com Велогонщика арестовали во время ЧМ. Он ударил ребенка
25 сентября 2022, 19:01
Скандалы
©Categoría Primera A Сотни фанатов напали на футболистов в Колумбии
23 сентября 2022, 14:05
Скандалы
©ФК "Реал Сосьедад" Чемпион мира по футболу устроил потасовку с девушкой
16 сентября 2022, 17:16
Скандалы
©ФК "Реал" Звезду "Реала" оскорбили в эфире испанского телеканала
9 сентября 2022, 14:23
Скандалы
©Кадр из видео Болельщики атаковали судью во время матча Лиги Европы
9 сентября 2022, 13:20
Скандалы
©marca.com "Барселона" собралась судиться из-за чемпиона мира
8 сентября 2022, 14:20
Скандалы
©vk.com Хасбик жестко оскорбил МакГрегора и бросил ему вызов

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus