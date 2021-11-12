Сборная Казахстана завоевала вторую золотую медаль на ЧМ-2021 по самбо

Казахстанский самбист Рахат Жананиет выиграл золотую медаль на чемпионате мира по самбо в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале весовой категории до 64 килограммов он победил таджика Хушкадама Хусравова.

Первое золото сборной Казахстана принесла Гульдана Алмуханбетова, которая боролась в весе до 54 килограммов.

При этом Райхан Мади взял серебро, он вышел в финал в категории до 98 килограммов (боевое самбо), но не смог провести решающий поединок из-за травмы.

А вот Болатбек Райымкулов стал бронзовым призером в весе до 58 килограммов.