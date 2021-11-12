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Сборная Казахстана завоевала вторую золотую медаль на ЧМ-2021 по самбо

Сборная Казахстана завоевала вторую золотую медаль на ЧМ-2021 по самбо
©кадр из видео
Новости спорта Борьба Самбо

Казахстанский самбист Рахат Жананиет выиграл золотую медаль на чемпионате мира по самбо в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале весовой категории до 64 килограммов он победил таджика Хушкадама Хусравова. 

Первое золото сборной Казахстана принесла Гульдана Алмуханбетова, которая боролась в весе до 54 килограммов.

При этом Райхан Мади взял серебро, он вышел в финал в категории до 98 килограммов (боевое самбо), но не смог провести решающий поединок из-за травмы.

А вот Болатбек Райымкулов стал бронзовым призером в весе до 58 килограммов.

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Метки:
самбо

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