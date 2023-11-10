Казахстан и Узбекистан выявили обладателя золота на ЧМ по самбо

Казахстанка Маргарита Бажаева, выступающая в весовой категории до 50 килограммов, стала серебряным призером чемпионата мира по самбо, проходящего в эти дни в Ереване (Армения), сообщают Vesti.kz.

В финале она проиграла Гульсевар Ураковой из Узбекистана.

По итогам первого дня чемпионата мира в активе сборной Казахстана 2 медали, из них 1 серебряная и 1 бронзовая (Гульдана Альмухамбетова в схватке за третье место в весовой категории до 54 килограммов победила Алену Купаву из Беларуси).