Какое место занял Казахстан на чемпионате мира по самбо в Астане

В Астане состоялся чемпионат мира по спортивному, боевому самбо и самбо среди слепых. Схватки проходили во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, передают Vesti.kz.

За три дня наша сборная завоевала 17 медалей и заняла второе место в общекомандном зачете.

Медальный зачет выглядит так:

Первое место. Нейтральная страна (FIAS-1) - 16 золотых, 5 серебряных, 5 бронзовых.

Второе место. Казахстан - 3 золотых, 5 серебряных, 9 бронзовых.

Третье место. Нейтральная страна (FIAS-2) - 3 золотых, 2 серебряных, 4 бронзовых.

У Казахстана медали выигрывали:

Золото

Спортивное самбо: Темирлан Колбай (+98 кг), Есентай Иманханов (64 кг).

Боевое самбо: Нурила Асанкызы (+80 кг).

Серебро

Спортивное самбо: Гульдана Алмуканбетова (54 кг), Еламан Койшибаев (88 кг), Серикбай Негмет (71 кг).

Боевое самбо: Талгат Жиентаев (+98 кг), Бакытжан Дуйсембеков (79 кг).

Бронза

Спортивное самбо: Армат Кабдолов (58 кг), Арайлым Абенова (+80 кг), Шынар Абатова (72 кг).

Боевое самбо: Куралай Кабрайкызы (54 кг), Маратбек Рахметоллин (64 кг), Арнур Куатай (71 кг), Улбосын Адилова (80 кг), Кымбат Ахмет (50 кг).

Парасамбо: Аскар Каиров (98 кг).

В прошедшем чемпионате мира приняли участие 470 спортсменов из 80 стран, и 46 стран увезли домой медали.

Общий призовой фонд турнира - 311 тысяч долларов США (за первое место полагалось 4 000 долларов, за второе - 3 000, за третье - 2 000, чемпиону среди слабовидящих - 1 000).

©instagram.com/drs_kz, Tengrinews/Турар Казангапов.