Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Все про ЕВРО-2020 Все про ОЛИМПИАДУ-2020 Турнир EFC 37 в Алматы
Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Казахстан проиграл России со счетом 0:38 и не смог завоевать лицензию на Олимпиаду-2020 в регби-7

Казахстан проиграл России со счетом 0:38 и не смог завоевать лицензию на Олимпиаду-2020 в регби-7
Фото: olympic.kz
Новости спорта Другие Регби
0

Женская сборная Казахстана проиграла команде России со счетом 0:38 и не смогла завоевать лицензию на Олимпиаду-2020 в регби-7, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Таким образом, Россия на олимпийском квалификационном турнире в Монако завоевало право принять участие в Играх в Токио.

Финал в данном турнире не предусмотрен, поэтому победители полуфиналов получат право выступить на Олимпиаде в Токио. 

Игры в Токио были перенесены на год из-за коронавируса и пройдут с 23 июля по 8 августа. Уже известны 11 женских команд, которые сыграют на Олимпиаде-2020. Это сборные Новой Зеландии, США, Кении, Канады, Австралии, Бразилии, Великобритании, Фиджи, Китая, Японии и России.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Олимпиада-2020 Япония

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 22:41
Регби
Казахстан проиграл России со счетом 0:38 и не смог завоевать лицензию на Олимпиаду-2020 в регби-7 Казахстан проиграл России со счетом 0:38 и не смог завоевать лицензию на Олимпиаду-2020 в регби-7
Сегодня , 20:30
Регби
Женская сборная Казахстана по регби-7 оказалась в шаге от лицензии на Олимпиаду-2020 Женская сборная Казахстана по регби-7 оказалась в шаге от лицензии на Олимпиаду-2020
Сегодня , 17:15
Регби
Женская сборная Казахстана по регби-7 одержала вторую победу в квалификации на Олимпиаду-2020 Женская сборная Казахстана по регби-7 одержала вторую победу в квалификации на Олимпиаду-2020
6 сентября 2020, 16:55
Регби
Звездный английский регбист жестоко ударил 18-летнего соперника в голову Звездный английский регбист жестоко ударил 18-летнего соперника в голову
5 июня 2020, 22:11
Бокс
Головкин опередил Кличко и обладателя "Золотого мяча" в рейтинге лучших спортсменов века Головкин опередил Кличко и обладателя "Золотого мяча" в рейтинге лучших спортсменов века
5 декабря 2019, 21:36
Около спорта
Тренируются, привлекают и побеждают. Как провели 2019 год самые красивые спортсменки Казахстана Тренируются, привлекают и побеждают. Как провели 2019 год самые красивые спортсменки Казахстана
18 августа 2019, 15:40
Регби
20-летний регбист найден мертвым на следующий день после дебюта за клуб 20-летний регбист найден мертвым на следующий день после дебюта за клуб
30 января 2019, 18:24
Регби
Экс-президент Федерации регби Казахстана осужден за хищение 17 миллионов тенге Экс-президент Федерации регби Казахстана осужден за хищение 17 миллионов тенге
2 сентября 2018, 09:00
Азиада
Все чемпионы и призеры. Кто выиграл для Казахстана медали на Азиаде-2018 Все чемпионы и призеры. Кто выиграл для Казахстана медали на Азиаде-2018
11 августа 2018, 09:29
Регби
Во Франции регбист умер после товарищеского матча Во Франции регбист умер после товарищеского матча
20 декабря 2017, 13:32
Регби
Казахстанские регбистки завоевали бронзовые медали чемпионата Азии Казахстанские регбистки завоевали бронзовые медали чемпионата Азии
9 октября 2016, 16:46
Бокс
Сборную Новой Зеландии по регби сравнили с Геннадием Головкиным Сборную Новой Зеландии по регби сравнили с Геннадием Головкиным
28 декабря 2015, 15:50
Конкурсы
Первый этап конкурса "Мисс Tennisi.kz" продлен до 10 января Первый этап конкурса "Мисс Tennisi.kz" продлен до 10 января
18 июня 2015, 23:56
Регби
Регбист сборной Казахстана сменил гражданство на российское Регбист сборной Казахстана сменил гражданство на российское
6 июля 2014, 12:31
Происшествия
17-летний новозеландский регбист скончался после полученной травмы головы в игре 17-летний новозеландский регбист скончался после полученной травмы головы в игре
9 сентября 2013, 20:49
Регби
Женская сборная Казахстана по регби завоевала путевку на чемпионат мира Женская сборная Казахстана по регби завоевала путевку на чемпионат мира
5 сентября 2013, 10:30
Регби
Казахстанские регбистки в шаге от путевки на чемпионат мира (+видео) Казахстанские регбистки в шаге от путевки на чемпионат мира (+видео)
3 августа 2013, 17:26
Регби
Алматинские регбистки досрочно выиграли чемпионат страны Алматинские регбистки досрочно выиграли чемпионат страны
21 мая 2013, 15:37
Американский футбол
Алматинские "Титаны" превратились в "дворовую команду" Алматинские "Титаны" превратились в "дворовую команду"
30 апреля 2013, 17:59
Американский футбол
В Алматы тренера из США организуют лагерь американского футбола В Алматы тренера из США организуют лагерь американского футбола
25 апреля 2013, 13:42
Регби
Казахстанские регбистки заняли второе и третье места в Открытом чемпионате Украины Казахстанские регбистки заняли второе и третье места в Открытом чемпионате Украины
6 апреля 2013, 12:23
Американский футбол
"Титаны" принимают гостей из Кыргызстана "Титаны" принимают гостей из Кыргызстана
6 ноября 2012, 12:50
Регби
Регбисты не попали на Кубок мира Регбисты не попали на Кубок мира
18 октября 2012, 17:04
Регби
Сборная Казахстана по регби заняла в Индии 7-е место Сборная Казахстана по регби заняла в Индии 7-е место
10 октября 2012, 17:11
Регби
Женская сборная Казахстана по регби уступила Японии Женская сборная Казахстана по регби уступила Японии
6 октября 2012, 18:29
Регби
Казахстанские регбисты уступили соперникам из ОАЭ Казахстанские регбисты уступили соперникам из ОАЭ
2 октября 2012, 18:10
Регби
Молодежная сборная Казахстана по регби одолела Узбекистан Молодежная сборная Казахстана по регби одолела Узбекистан
1 октября 2012, 16:51
Регби
В Алматы пройдет молодежный чемпионат Азии по регби В Алматы пройдет молодежный чемпионат Азии по регби
23 августа 2012, 15:12
Регби
Регби по-динамовски Регби по-динамовски
14 августа 2012, 15:42
Регби
На Олимпиаду-2016 в регби некого выставлять На Олимпиаду-2016 в регби некого выставлять
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика