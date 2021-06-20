Казахстан проиграл России со счетом 0:38 и не смог завоевать лицензию на Олимпиаду-2020 в регби-7

Женская сборная Казахстана проиграла команде России со счетом 0:38 и не смогла завоевать лицензию на Олимпиаду-2020 в регби-7, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Таким образом, Россия на олимпийском квалификационном турнире в Монако завоевало право принять участие в Играх в Токио.
Финал в данном турнире не предусмотрен, поэтому победители полуфиналов получат право выступить на Олимпиаде в Токио.
Игры в Токио были перенесены на год из-за коронавируса и пройдут с 23 июля по 8 августа. Уже известны 11 женских команд, которые сыграют на Олимпиаде-2020. Это сборные Новой Зеландии, США, Кении, Канады, Австралии, Бразилии, Великобритании, Фиджи, Китая, Японии и России.
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