Женская сборная Казахстана по регби-7 оказалась в шаге от лицензии на Олимпиаду-2020

Женская сборная Казахстана по регби-7 вышла в полуфинал олимпийской квалификации в Монако, сообщает корреспондент Vesti.kz. Соперником казахстанок была команда Туниса, а игра завершилась со счетом 29:21.

Соперником Казахстана по полуфиналу станет сборная России, которая в своем матче обыграла команду Самоа со счетом 29:0. Финал в данном турнире не предусмотрен, поэтому победители полуфиналов получат право выступить на Играх в Токио. Обладатели лицензий определятся уже сегодня.

Уже известны 10 женских команд, которые сыграют на Олимпиаде-2020. Это сборные Новой Зеландии, США, Кении, Канады, Австралии, Бразилии, Великобритании, Фиджи, Китая и Японии. В 2016 году на Олимпиаде в Бразилии в женском турнире золотые медали завоевала команда Австралии.

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