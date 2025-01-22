Скакун Кабирхан из Казахстана замахнулся на 300 миллионов. Подробности

Знаменитый скакун Кабирхан, которым владеет казахстанец Тлек Муканбеткалиев, будет защищать свой титул на престижной гонке в Дубае, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

О возвращении на арену знаменитой лошади с казахским именем сообщила пресс-служба Dubai Racing Club.

"Кабирхан будет защищать свой титул G1 Al Maktoum Challenge в пятницу", – говорится в сообщении.

В прошлом году жеребец выиграл в Дубае забег на 2000 метров и принес своему хозяину награду в 15,5 миллиона тенге. После этого невероятного успеха о Кабирхане заговорили по всему миру.

Look at those white socks! 😍



KABIRKHAN will defend his G1 Al Maktoum Challenge title on Friday. #DubaiCarnival | #FashionFriday | ⁦@Longines⁩ pic.twitter.com/gTTlYvwzHG — Dubai Racing Club (@RacingDubai) January 20, 2025

Сколько может заработать Кабирхан за победу в Дубае

В нынешнем сезоне Кабирхан примет участие в гонке не 1900 метров с общим призовым фондом в 3 миллиона 680 тысяч дирхам (522 миллиона тенге). Согласно регламенту турнира, за первое место в гонке жеребец может получить 2 миллиона 208 тысяч дирхам (313 миллионов тенге), за второе – 736 тысяч дирхам (104 миллиона тенге), за третье – 368 тысяч дирхам (52 миллиона тенге).

KABIRKHAN is back! 🇰🇿



He takes on a maximum field of 12 in the G1 Al Maktoum Challenge on Friday.



Entries: https://t.co/lDCHIwzoKx#DubaiCarnival ︱#FashionFriday ︱@longines pic.twitter.com/grIe6JkYEZ — Dubai Racing Club (@RacingDubai) January 21, 2025

Что известно про Кабирхана

Кабирхан – конь английской породы, который попал во владение казахстанцу Тлеку Муканбеткалиеву. Скакун дебютировал в 2021 году на турнире в Алматы, но на международных соревнованиях представляет США. Там же жеребец с казахским именем проводит тренировки и восстановление после гонок.

Последние крупные соревнования с участием Кабирхана прошли в главном забеге Dubai World Cup (ОАЭ), где боролся за 7 миллионов долларов в марте 2024 года. Знаменитый скакун занял восьмое место, а владелец заявил, что его подопечного "зажали" во время гонки.

После участия в Кубке мира владелец Кабирхана решил сменить скакуну жокея и перевезти из Дубая в США.

Скакун Кабирхан "сделал выбор" между Казахстаном и США

Турнир G1 Al Maktoum Challenge пройдет в Дубае (ОАЭ) в пятницу, 24 января. Согласно предварительной заявке, Кабирхан должен выйти на трассу в 21:25 по времени Казахстана.