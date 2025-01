Скакун Кабирхан из Казахстана замахнулся на 300 миллионов. Подробности

Знаменитый скакун Кабирхан, которым владеет казахстанец Тлек Муканбеткалиев, будет защищать свой титул на престижной гонке в Дубае, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

О возвращении на арену знаменитой лошади с казахским именем сообщила пресс-служба Dubai Racing Club.

В прошлом году жеребец выиграл в Дубае забег на 2000 метров и принес своему хозяину награду в 15,5 миллиона тенге. После этого невероятного успеха о Кабирхане заговорили по всему миру.

В нынешнем сезоне Кабирхан примет участие в гонке не 1900 метров с общим призовым фондом в 3 миллиона 680 тысяч дирхам (522 миллиона тенге). Согласно регламенту турнира, за первое место в гонке жеребец может получить 2 миллиона 208 тысяч дирхам (313 миллионов тенге), за второе – 736 тысяч дирхам (104 миллиона тенге), за третье – 368 тысяч дирхам (52 миллиона тенге).

