Скакун-чемпион из Казахстана предстал в "гонке года" за три миллиарда

Казахстанский скакун по имени Кабирхан выступил в главном забеге Dubai World Cup (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.
Казахстанский скакун с ирландским жокеем Патриком Доббсом в итоге стал восьмым в этом соревновании, которое называют Дубайским Кубком мира.
Отметим, что казахстанский жокей международного класса Бауржан Мырзабаев вместе с японским скакуном Dura Erede пришел на финиш пятым.
За первое место, которое занял скакун из Саудовской Аравии Laurel Rival полагается приз в размере шесть миллионов 960 тысяч долларов (свыше трех миллиардов тенге)
Кабирхан, принес своему владельцу 120 тысяч долларов.
Всего в гонке приняли участие 12 лошадей.
𝐋𝐀𝐔𝐑𝐄𝐋 𝐑𝐈𝐕𝐄𝐑 𝐖𝐈𝐍𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐃𝐔𝐁𝐀𝐈 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐂𝐔𝐏! 🏆#DWC24 | @emirates | @BhupatSeemar | @OsheaTadhg | @JuddmonteFarms pic.twitter.com/7leBFoluHX— Dubai Racing Club (@RacingDubai) March 30, 2024
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