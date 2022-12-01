Казахстанцы оказались в группе лидеров на ЧМ по PUBG Mobile с призовым фондом 4 миллиона долларов

Казахстанская команда Titan закрепилась в группе лидеров после старта второго этапа турнира Global Championship 2022 по PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile с призовым фондом четыре миллиона долларов, передает корреспондент Vesti.kz.

Коллектив, представленный казахстанцами Дамиром Axzcer Омаровым, Бакытжаном Puncher Елменбетом, Данияром TEAQ Конакбаем и Арманом PSIX Чамани, за шесть игровых туров набрал 52 очка и расположился на седьмой строчке. В ближайшее время команды проведут еще 12 туров, по итогам которых в следующую стадию пройдут 16 коллективов.

Отметим, что за первый этап команда заработала 13 000 долларов, а в случае победы в следующем отборе получит 26 000 долларов.

Соревнование завершится 4 декабря, а гранд-финал пройдет в январе 2023 года в Индонезии.

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