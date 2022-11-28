Казахстанская команда пробилась в следующий этап турнира по PUBG Mobile за 4 000 000 долларов

Казахстанская команда Titan пробилась во второй этап турнира Global Championship 2022 по PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile с призовым фондом четыре миллиона долларов, передает корреспондент Vesti.kz.

Коллектив, представленный казахстанцами Дамиром Axzcer Омаровым, Бакытжаном Puncher Елменбетом, Данияром TEAQ Конакбаем и Арманом PSIX Чамани, в следующем раунде сыграет с 23 командами. По итогам 18 раундов будут определены 16 лучших коллективов, которые пройдут в предпоследний этап.

Отметим, что за первый этап команда заработала 13 000 долларов, а в случае победы в следующем отборе получит 26 000 долларов.

Соревнование завершится 4 декабря, а гранд-финал пройдет в январе 2023 года в Индонезии.

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса