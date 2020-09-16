Konina Power задает тренд. Объясняем, почему PUBG Mobile - будущее киберспорта

С каждым днем все большую популярность в Казахстане набирает PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile. Успешные выступления клубов из нашей страны и невероятное число команд на внутренних турнирах обеспечили выход игры в тренды казахстанского киберспорта. Vesti.kz
пытается разобраться в причинах популярности этой дисциплины.
В целом, 2020 год полностью оказался в лапах онлайн-формата. Большинство популярных кибердисциплин испытали негативные последствия, но не мобильная версия "королевской битвы". Здесь призовые фонды турниров достигают астрономических величин. Все больше парней и девушек вовлекаются в PUBG Mobile. С начала года в Казахстане провели несколько десятков турниров по PUBG, в которых сыграли несколько тысяч геймеров. Чтобы вы понимали уровень конкуренции - бронзовый призер мировой лиги PUBG Mobile Konina Power финишировала всего третьей на казахстанском Altel Cyber Games.
Аудитория соревнований – самая подходящая для стремительного развития. Большинство игроков представлено возрастной группой от 18 до 24 лет. Так в чем же причина успеха? Давайте разберемся по порядку. Во-первых, у PUBG нет серьезных оппонентов. Tencent – компания создатель игры, не жалеет денег на популяризацию и развитие своего продукта. Во-вторых создатели раздают игру бесплатно, делая акцент на возможности приобретать различные кейсы (уникальное оружие или экипировку), скины (образ персонажа) и боевой пропуск. Вокруг дорогих аккаунтов с редкими скинами развился настоящий бизнес. Сейчас можно увидеть объявления о продаже с ценниками выше полумиллиона тенге. Множество игроков "рубятся", только из-за вложенных в игру средств.
Отдельного внимания заслуживает профессиональная сцена. Призовые фонды соревнований достигают 2 500 000 долларов, а число зрителей на трансляциях профессионалов превышает сотни тысяч. Особенно приятно следить за этой средой после успешных выступлений казахстанской команды Konina Power. Ребята считаются лучшей командой СНГ и являются фаворитами предстоящего Кубка европейских наций.
"Мы одни из фаворитов". Казахстанская команда примет участие в чемпионате Европы по PUBG Mobile
В PUBG самый низкий возрастной порог. Стать чемпионом может каждый, начиная с четырнадцати лет. Перспективы этой дисциплины по-настоящему раскрылись в онлайн-эпоху. И это только начало роста и развития спортивной дисциплины будущего.
Фото: PUBG.com
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