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"Мы одни из фаворитов". Казахстанская команда примет участие в чемпионате Европы по PUBG Mobile

Соревнование состоится в середине ноября.

"Мы одни из фаворитов". Казахстанская команда примет участие в чемпионате Европы по PUBG Mobile
Аскар Ахметов(слева). Фото: instagram.com/thedgrr/
Новости спорта Киберспорт PUBG
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Казахстанская команда Konina Power примет участие в отборочном раунде чемпионата Европы по Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile. Об этом в интервью Vesti.kz рассказал менеджер коллектива Аскар Ахметов. В ходе беседы он озвучил состав и оценил шансы команды.

- Мы готовимся к отборочному турниру PUBG MOBILE National Cup: Europe. Это соревнование объединит команды из 16 сильнейших стран региона. В каждой из них пройдут внутренние квалификации. В Казахстане они пройдут в сентябре. Мы считаемся одними из фаворитов состязания.


- Расскажите о вашем составе?

- На этом турнире за команду сыграют Нуржан Bazzi Ермуханов, Дамир Axzcer Омаров, Нурсултан Gonzo Нартбаев, Нурали Qose Омирбек и Аскар DGR Ахметов.

- Какая цель стоит перед командой?

- Задача стоит одна - победить! Другой результат будет неудовлетворительным.

PUBG MOBILE National Cup: Europe состоится в ноябре 2020 года в онлайн формате. Призовой фонд состязания составит пять тысяч долларов.

Напомним, в августе Konina Power неожиданно стала бронзовым призером западного дивизиона турнира World League 2020 по PUBG Mobile.

Казахстанская команда стала сенсацией на турнире по PUBG Mobile. Случайность или начало новой эры?

 

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Метки:
Киберспорт Konina Power

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