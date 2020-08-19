Казахстанская команда стала сенсацией на турнире по PUBG Mobile. Случайность или начало новой эры?

Сенсационное выступление казахстанской команды Konina Power
на West World League 2020 по PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile стало ярким показателем развития киберспорта в стране, передает корреспондент Vesti.kz
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Konina Power до последнего тура боролась за лидерство, но оказалась на третьей строчке. При этом на старте мировой лиги команда находилась в нижней части турнирной таблицы. Успех поистине исторический, а его причины - в сыгранности и настрое ребят. Однако не менее важен и другой фактор.
Онлайн-эпоха, вызванная глобальной пандемией коронавируса, оставила свой отпечаток на жизни рядовых казахстанцев. В отсутствие соревнований по традиционному спорту особый приток участников пришелся на состязания виртуальные. С начала года в Казахстане провели 22 турнира по PUBG Mobile. Раз за разом количество участников увеличивалось и на последнем соревновании достигло 3000. Наряду с любителями в этих турнирах "рубились" и профессионалы. При этом "открытие" мировой лиги Konina Power финишировала всего третьей на казахстанском Altel Cyber Games. Многие знаменитости играют в PUBG, в их числе чемпион мира в двух весовых категориях по боксу Бейбут Шуменов
и певец Димаш Кудайберген
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Представители команды признавались, что конкуренция в стране растет с каждым соревнованием. При этом призовые за чемпионаты по PUBG Mobile увеличиваются в солидной пропорции. Так, фонд вознаграждения мировой лиги составил 850 тысяч долларов, что опережает схожие состязания по большинству киберспортивных дисциплин.
Резкий рывок популярности мобильных дисциплин раскрыл еще одну важную проблему. Этот фактор является главной причиной, по которой казахстанские команды не базируются на родине. Большинство коллективов используют в качестве базы лагеря в Беларуси, Украине и России. Все дело в низком качестве интернет-соединения. Этот вопрос давно волнует всех геймеров и киберспортсменов. Если на внутренние турниры это никак не влияет, то в ходе квалификаций на престижные зарубежные состязания команды сталкиваются с высоким пингом. Это мешает демонстрировать лучшие результаты.
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К примеру, менеджер Konina Power Аскар Ахметов
признал, что при идеальном интернет-соединении его команда без проблем заняла бы первое место в мировой лиге. Данный аспект волнует и команды по Dota и CS:GO, которые в последнее время начали добиваться определенных успехов.
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