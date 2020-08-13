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"Нам было сложнее всех". Казахстанская команда по PUBG Mobile - о сенсационной "бронзе" турнира за 850 тысяч долларов

Также дана оценка выступлению и раскрыты дальнейшие планы.

"Нам было сложнее всех". Казахстанская команда по PUBG Mobile - о сенсационной "бронзе" турнира за 850 тысяч долларов
Фото: instagram.com/koninapower
Новости спорта Киберспорт PUBG
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Менеджер команды Konina Power по PUBG Mobile Аскар Ахметов считает, что третье место на World League 2020 с призовым фондом 850 тысяч долларов не является сенсационным результатом. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он оценил выступление команды, отметив главные сложности в состязании. Также представитель коллектива высказался о дальнейших перспективах.

- После столь фееричного выступления в третий день мы настраивались на лучшее. Однако игра непредсказуема. Разумные решения могут привести к провалу, а не самые лучшие - к победе. Команда не испытывала каких-либо ментальных или психологических проблем. Перед каждым матчем были уверены и голодны. Мы были в одном матче от победы. Итоги заключительного матча определили судьбу четырех команд, но занять третье место на турнире такого масштаба - это успех. Ребята огромные молодцы, сильно прибавляли по ходу турнира и вышли на свой пик к финалу. 


- Что помешало показать максимум?

- К сожалению, зона была наиболее неблагоприятной для нас. К тому же пришлось адаптироваться к интернет-соединению. В играх, где стрельба и микро-моменты играют не последнюю роль, это непросто. Дамир играл с пингом 200-220. Ему приходилось еще лучше читать соперников, чтобы эффективно стрелять на опережение. Задержка была, но, самое главное, не было проблем с регистрацией урона. Не думаю, что у других команд все было идеально, но однозначно не так, как у нас. Мы уверены, что будь это LAN-турнир, результат был бы впечатляющим.

- Как отреагировали команды и организаторы турнира на ваш успех?

- На протяжении турнира все гораздо больше удивлялись нашим неудачам. Если команда много проигрывает, но при этом периодически показывает яркую игру с рекордным количеством убийств, значит, нужно всего лишь изменить что-то в игре, заиграть стабильнее. Кто-то называет третье место сенсацией, однако те, кто видел нашу игру, не удивились бы и "золоту". Все-таки мы вышли из не самого слабого региона победителями.

- Что нужно, чтобы в следующий раз выиграть такой масштабный турнир?

- Нужно продолжать работать в том же ключе, верить в себя, работать над ошибками, анализировать игру свою и соперника. Много общаться внутри команды, чтоб вывести химию на еще более высокий уровень. А еще оставаться хорошими людьми и уважать окружающих.

- Какие у вас ближайшие турниры?

- На днях стартует второй сезон Alaman #Stayhome, который завершится в начале сентября. Также в ближайшие недели стартует уже осенний сплит PMCO, где мы поборемся за выход в Мировую лигу. Многое будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Однако впереди нас ждет еще много побед.

PUBG Mobile World League прошла с 10 июля по 9 августа в онлайн-формате. В каждом дивизионе лиги выступили по 20 команд, которые разыграли общий призовой фонд в размере 850 000 долларов.

В своем дивизионе казахстанский коллектив оказался следом за бразильским Loops Esports и турецким Futbolist. Благодаря попаданию в тройку лидеров команда из Казахстана заработала 27 000 долларов.

Турнир по PUBG Mobile с сенсационным третьим местом от казахстанской команды стал историческим

 

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Метки:
Киберспорт

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