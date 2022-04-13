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Звездный блогер-боксер ответил известному промоутеру на пожелание стать чемпионом мира

Звездный блогер-боксер ответил известному промоутеру на пожелание стать чемпионом мира
©Reuters
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Звездный блогер-боксер Джейк Пол (5-0, 4 КО) ответил на слова известного промоутера Оскара Де Ла Хойи, который признался что является поклонником, пишет tofight.ru.

Ранее Де Ла Хойя заявил, что желает стать Полу чемпионом мира.

"Услышать такое от Де Ла Хойи дорогого стоит, но он прав. Я все это время говорил вам то же самое. Пусть это звучит хвастливо, но слова Оскара правдивы. На спаррингах я действительно бил чемпионов мира. У меня есть сила и природный талант, но и тренируюсь я изо всех сил. Многие этого не замечают. Ежедневно я посещаю зал два или три раза, работая над тем, чтобы стать лучше. Я докажу, что могу побеждать чемпионов на большой арене", заявил 25-летний Пол.

Пол провел на боксерском ринге пять поединков и во всех одержал победы. Пока американец не дрался с профи-боксерами, но зато дважды победил экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли, а также нокаутировал в первом раунде известного бойца ММА Бена Аскрена.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

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Метки:
Пол Джейк Профессиональный бокс

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