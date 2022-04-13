"Он реально крутой". Известный промоутер пожелал успехов звездному блогеру-боксеру

Известный промоутер и президент компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя признался в том, что является поклонником популярного американского блогера Джейка Пола (5-0, 4 КО), известного боями в профессиональном боксе. Он пожелал стать ему чемпионом мира, пишет vRINGe.com.

"Позвольте, я вам кое-что скажу о Джейке Поле, - говорит Де Ла Хойя. - Так вот он реально крутой. С четырьмя-пятью проведенными боями и тем, насколько серьезно он к этому относится, я вам скажу, что Пол - он крут. Этот парень может побить много хороших чемпионов и может даже великих чемпионов. Он хочет стать чемпионом мира, а тебе этого не удастся, если ты не будешь драться с лучшими, и он делает именно это. Я скажу, что Джейк Пол все делает правильно".

"Он на пути к тому, чтобы стать претендентом на титул, а потом и чемпионом мира, - продолжает промоутер. - Все хотят, чтобы у них были фолловеры, все ведут соцсети. Что плохого в том, что у него больше 19 миллионов подписчиков? Это же прекрасно для спорта, хватит уже этого дер*ма, пусть будет самим собой. Он все делает правильно, и это круто для бокса. Очень надеюсь, что он станет чемпионом мира".

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Пол провел на боксерском ринге пять поединков и во всех одержал победы. Пока американец не дрался с профи-боксерами, но зато дважды победил экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли, а также нокаутировал в первом раунде известного бойца ММА Бена Аскрена.

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