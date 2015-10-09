Завершит карьеру? Сенсационное заявление о будущем Кроуфорда

Экс-чемпион мира, а ныне известный тренер Роберт Гарсия уверен, что его соотечественник Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) не откажется от реванша с мексиканской звездой Саулем Канело Альваресом (63-3-2, 39 КО), сообщают Vesti.kz.

По словам специалиста, такой поединок слишком громкий и значимый, чтобы Кроуфорд прошёл мимо.

"Думаю, Кроуфорд согласится на реванш. Ведь он знает, что снова победит Канело. К тому же на кону будут стоять очень большие деньги. Почему бы не сделать это вновь? Кроуфорд был намерен завершить карьеру после этой победы. Он и сам мне об этом говорил. Но, учитывая то, насколько хорошо он выглядел, реванш был бы уместен. Поэтому я поставлю на то, что он завершит карьеру после реванша", - сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу MillCity Boxing.

Кроуфорд поднялся на два дивизиона ради боя с Канело. В ночь с 13 на 14 сентября в Лас‑Вегасе (США) он победил Альвареса, отобрав у мексиканца звание "абсолюта". Теренс стал первым боксёром в истории, ставшим абсолютным чемпионом в трёх весовых категориях.