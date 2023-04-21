Зарубежное СМИ восхитилось эпичным видео боя Головкина

Twitter-аккаунт MMA TIME представил видео одного из боев Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) где идет его представление перед поединком, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На видео идет представление профессионального рекорда казахстанского боксера - 35 побед в 35 боях, из них 32 боя выиграны досрочно. Также идет речь о его серии из 22 нокаутов.

"Для меня это одно из величайших выступлений бойцов в истории единоборств. Такое ощущение, что Геннадий Головкин - финальный босс игры", - гласит описание ролика.

Pour moi c’est l’une des plus grande présentation de combattant de l’histoire des sports de combat



On a l’impression que Gennady Golovkin est le boss de fin d’un jeu la pic.twitter.com/aVFNLEE9dP — MMA TIME (@MMA__TIME) April 20, 2023

Сейчас у Головкина 42 победы, два поражения и ничья. 37 раз GGG побеждал досрочно.

Свой последний бой Головкин провел в сентябре в Лас-Вегасе (США), когда он единогласным решением судей проиграл мексиканцу Саулю Канело Альваресу. Это был их третий поединок.

Недавно Головкин освободил титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBA Super. В то же время казахстанец владеет поясом IBO.

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