Зажать у канатов и взять титул. Слабое место возможного соперника Елеусинова по бою в Нур-Султане

Недавно были названы имена боксеров, претендующих на роль следующего соперника Данияра Елеусинова (10-0, 6 КО). В список вошел американец Морис Хукер (27-2-3, 18 КО). И этот вариант на титульный бой выглядит довольно интересно. Как действовать против него - в материале Vesti.kz.

В свои 32 года Хукер уже был чемпионом мира. Он владел титулом WBO в первом полусреднем весе. Смог дважды защитить. Далее в его карьере состоялся переход в полусредний вес, в котором в данное время выступает Данияр.

Опыт у него хороший. Так что в случае приезда в Нур-Султан ради титула IBO "Могучий Мо" будет иметь некоторое преимущество. В частности, в психологическом плане. Да и бэкграунд у него вполне себе подходящий: яркие победы, именитые соперники, поражения - закалялся и развлекался как только мог.

Соперник подходящий. Он и проверит Елеусинова на прочность и спровоцирует его показать себя на полной мощности. До этого Данияр обыгрывал вполсилы. Победы давались достаточно легко. Так что теперь можно включиться и проявить свой потенциал.

Хукер как раз прощупает. Он силен, умен, быстр. Плюс очень хорошо использует свой высокий рост. К слову, это иногда играет и против него. Те, кто крут в инфайтинге, могут легко его достать.

Да, Морис здорово пробивает с дистанции, контролирует джебами, взрывными сериями и резкими отходами. Елеусинову же можно сблизиться, заставить отойти к канатам и устроить настоящий ад выброшенными ударами. Эту тактику в свое время здорово применил Хосе Рамирес, забрав стартовые раунды.

Так что геймплан первоначальный есть. Ну, это, конечно, на случай, что именно Хукер будет следующим оппонентом. Пока нет еще официальной информации. Пора бы и объявить. Как никак месяц всего остался до события.

Как бы то ни было, Елеусинова в любом случае ждет серьезный противник. Сам вечер бокса намечен на 18 декабря.