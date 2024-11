Яркий нокаут определил обязательного претендента для Ломаченко

В США состоялся вечер бокса, в рамках которого определился обязательный претендент для украинца Василия Ломаченко (18-3, 12 КО), передают Vesti.kz.

В ринге сошлись американский легковес Кишон Дэвис (12-0, 8 КО) и аргентинец Густаво Лемос (29-2, 19 КО). Бой был рассчитан на десять раундов, но завершился во втором, когда Дэвис ярко финишировал оппонента.

В итоге Дэвис стал обязательным претендентом для Ломаченко. Но не факт, что этот поединок состоится, поскольку ранее появилась информация о том, что украинец, являющийся чемпионом мира по версии IBF в легком весе, подумывает о завершении карьеры.

