Японский боксер восхитился Головкиным и назвал казахстанца "королем королей"

Профи-боксер из Японии Дайсуке Сугита (6-2, 3 КО) поделился эмоциями от предстоящего боя своего соотечественника Риоты Мураты (16-2, 13 КО) против казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Головкин - это монстр. Просто "король королей"! Я хочу посмотреть этот бой!" - написал он в твиттере.

Напомним, сегодня, 12 ноября, было официально объявлено о бое Головкин - Мурата. Он пройдет на Saitama Super Arena в Токио (Япония) 29 декабря и будет показан стриминговым сервисом DAZN.

Боксеры разыграют сразу три титула в среднем весе - IBF, IBO и WBA Super, которые отойдут к победителю противостояния.